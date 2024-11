VIDEO | I giornalisti si mobilitano per rispondere ai recenti attacchi della politica alla categoria. A manifestare anche il sindaco di Falcomatà

#GiuLeManiDall'Informazione. Con questo hastag i giornalisti calabresi hanno organizzato un flash mob a Reggio Calabria in piazza Italia, dinanzi la sede della Prefettura. L’inziativa è stata promossa dalla Federazione della Stampa Italiana e dal Sindacato Giornalisti della Calabria. IL flash mob è la dura risposta pubblica della categoria ai recenti attacchi del vicepremier Luigi Di Maio. Come sottolineato dal segretario aggiunto della Fnsi e segretario sindacato giornalisti Calabria Carlo Parisi «questi attacchi puntano ad annientare tutti gli organismi intermedi nella società civile, con l'obiettivo di condizionare la conoscenza e la verità». A manifestare il sostegno alla stampa anche il sindaco reggino Giuseppe Falcomatà. In rappresentanza della Fnsi ha invece partecipato Michele Albanese, responsabile alla legalità.