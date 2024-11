Il Consiglio di Stato non ha accolto il reclamo, ritenendo corretta la valutazione del Csm in merito ai due profili che ambivano a sostituire Vincenzo Luberto, trasferito a Potenza

Il magistrato Giulia Pantano è stata confermata nel ruolo di procuratore aggiunto di Catanzaro. Il Consiglio di Stato, settima sezione, non ha accolto il ricorso presentato dall'ex procuratore aggiunto di Cosenza, Marisa Manzini, oggi in servizio presso la procura generale di Catanzaro.

Anche l'ultimo tentativo è quindi andato a vuoto, in quanto il massimo organo della giustizia amministrativa ha ritenuto corretta la valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura rispetto alla comparazione tra i due profili che ambivano a sostituire Vincenzo Luberto, trasferito a Potenza per l'inchiesta della Dda di Salerno, da cui è stato assolto sia in primo che in secondo grado.

Nel precedente giudizio, anche il Tar del Lazio non aveva rilevato vizi motivazionali nella delibera votata dall'assemblea plenaria di Palazzo dei Marescialli, evidenziando come Giulia Pantano fosse stata preferita alla collega Marisa Manzini che in precedenza non era riuscita ad ottenere neanche l'incarico di procuratore capo di Castrovillari. In questo caso, il Csm aveva scelto il magistrato campano Alessandro D'Alessio.