A bordo della nave 'Acquarius' 17 donne e un centinaio di minori tra i quali 44 non accompagnati

Crotone - È giunta nel porto di Crotone la nave Acquarius, con a bordo 231 migranti soccorsi nelle ultime ore al largo delle coste siciliane. Tra i migranti ci sono 17 donne e un centinaio di minori tra i quali 44 non accompagnati. I minori saranno accolti in strutture specializzate del territorio, mentre tutti gli altri verranno trasferiti in Lombardia, Campania e Piemonte. Ad accogliere i migranti il dispositivo coordinato dalla Prefettura di Crotone che si occupa della prima assistenza.