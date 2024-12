Il Plenum del Csm nella giornata di ieri ha nominato il magistrato pugliese che torna alle origini. Il suo posto, in riva allo Jonio, dovrebbe essere preso dal pm Domenico Guarascio

Ieri mattina il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato diverse nomine in ruoli chiave della magistratura. A maggioranza, con due astensioni, è stata eletta la nuova Presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, Domenica Motta. All’unanimità, è stata nominata la nuova Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, Giovanna Ceppaluni.

Sempre ieri mattina, è stato nominato a maggioranza, con sei astensioni, il nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, Giuseppe Capoccia, il quale lascia la procura di Crotone dopo oltre otto anni. Il posto vacante dovrebbe essere ricoperto dal pm Domenico Guarascio.

Un consenso unanime ha accompagnato la nomina di Carlo Errico come nuovo Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Lecce. Sempre all’unanimità è stato scelto Vincenzo Ferrara come Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Salerno, settore penale. Infine, Giovanna De Scisciolo è stata eletta all’unanimità come nuova Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Bari.