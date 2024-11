Giuseppe Creazzo lascia la procura di Firenze, da lui guidata dal 2014, per trasferirsi alla procura per i minorenni di Reggio Calabria con funzioni di pm. Una notizia che trova oggi conferma e della quale avevamo scritto nelle scorse settimane sul nostro network.

Il plenum del Csm ha approvato una pratica urgente deliberando “il trasferimento” di Creazzo “a sua domanda”, dall’ufficio giudiziario toscano a quello reggino.

Creazzo, dal prossimo giugno, avrebbe in ogni caso dovuto lasciare il ruolo di capo della procura di Firenze in base alla norma che prevede il ‘tetto’ massimo di 8 anni di permanenza in un incarico direttivo. Inoltre, non avrebbe potuto andare a rivestire un altro incarico di vertice negli uffici giudiziari perché non avrebbe potuto garantire i 4 anni di permanenza necessari, dato che nel 2025 compie 70 anni, età in cui per le toghe scatta il pensionamento.

Nelle scorse settimane, il nome di Creazzo è tornato all’attenzione sui giornali quando la procura di Firenze da lui guidata ha chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open. Il leader di Italia Viva aveva quindi annunciato una denuncia nei confronti dei magistrati fiorentini da presentare ai pm di Genova.

Creazzo, che lo scorso anno aveva chiesto al Csm di poter andare in pensione con anticipo ma poi aveva revocato questa domanda, è stato anche al centro di un procedimento disciplinare, con l’’accusa’ di aver molestato una collega, la pm di Palermo Alessia Sinatra: un processo che il ‘tribunale delle toghe’ ha concluso sanzionando Creazzo con la perdita di due mesi di anzianità, decisione che il magistrato ha annunciato di voler impugnare davanti alle sezioni unite civili della Cassazione.