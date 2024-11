Il responsabile arrestato dai Carabinieri. Vittima in prognosi riservata

GIZZERIA (CATANZARO)- Durante la preghiera in moschea ha accoltellato un connazionale, ferendolo gravemente, e si è dato alla fuga. Un marocchino Mustapha Laouibi, di 49 anni, è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri a Gizzeria. La vittima colpita all'addome, è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale di Catanzaro. Il fatto risale a venerdì scorso. Laouibi, forse per vecchi rancori, avrebbe colpito il connazionale mentre questi era prono in preghiera.