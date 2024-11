A luglio i gestori avevano ricevuto una lettera di minacce a mezzo posta. Ignoti, questa volta, hanno cercato di appiccare un incendio

Un altro atto intimidatorio al Cool Bay locale ubicato in località Pesce Anguille di Gizzeria del quale Francesco Bevilacqua è amministratore. È l’ennesima intimidazione quella subita dai gestori del locale. A luglio avevano ricevuto lettera di minacce a mezzo posta nella quale si minacciava di distruggere il locale se i gestori non si fossero “messi a posto”. In quest'ultima circostanza ignoti avrebbero tentato di appiccare un incendio dando fuoco a due pneumatici. L'arrivo del guardiano della struttura, un giovane immigrato Camara Abdoulaye, li ha messi in fuga. Le telecamere non sono riuscite a fornire elementi utili poichè non funzionanti da una settimana. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.