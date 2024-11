Cronaca

Il bilancio dell'anno che sta per chiudersi e gli auguri per quello che verrà del presidente del network LaC Domenico Maduli: «Entriamo nel nuovo anno consegnando alla Calabria la certezza di una testata come LaC News24, una realtà solida dell'informazione libera che non intende abbandonare la sfida del mercato dell'informazione, che non scommette su campi di gioco lontani ma lavora e cresce qui in Calabria»