L’agguato a Caraffa del Bianco, nella Locride. Colpito alla testa e a un braccio, l’uomo si trova ora ricoverato all’Ospedale riuniti di Reggio

Un uomo, M. L. le sue iniziali, è stato ferito in un agguato a Caraffa del Bianco, nella Locride. La vittima, un operaio incensurato, è stata attinta da due colpi di fucile da caccia caricato a pallettoni, riportando ferite alla testa e al braccio mentre si trovava in un terreno di sua proprietà, in compagnia del padre. Al momento dell’agguato il giovane era all’interno di un casolare per pranzare.

Uditi i colpi, è stato il genitore a soccorrerlo e ad avvertire il 118. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie, tanto che si è reso necessario trasportarlo in elicottero all'Ospedale Riuniti di Reggio, dove è tuttora ricoverato. Sul fatto, avvenuto ieri poco prima delle 13, indagano i carabinieri della compagnia di Bianco.