La direzione sanitaria invita tutti quelli che si sono prenotati a non creare assembramenti perché si procederà alla somministrazione tutto il giorno

Nonostante le carenze di personale, già da domani mattina, il Gom di Reggio Calabria inizierà la somministrazione dei vaccini anche ai pazienti non ospedalieri. Saranno in tutto 600 i pazienti che, già prenotati dai reparti e dalla piattaforma, avranno la dose di Pfizer garantita.

Da domani, infatti, si procederà, garantendo 100 pazienti extra-ospedalieri in più. Ma per garantire un maggiore rispetto del distanziamento la direzione sanitaria raccomanda a quanti sono prenotati, di non accalcarsi alle prime ore del giorno perché, comunque, le dosi saranno garantiti a tutti e si procederà a vaccinare anche nel pomeriggio.

Dunque, per evitare assembramenti o disagi è possibile sfruttare qualsiasi ora del giorno.