Toccherà al presidente del Tribunale di Reggio Calabria Maria Grazia Arena esprimersi sull’istanza di ricusazione presentata pochi minuti fa dal Collegio difensivo nella prima udienza del troncone ordinario del processo “Gotha”. È stato l’avvocato Carlo Morace a sollevare la questione della compatibilità del presidente del collegio Ornella Pastore la quale, a giudizio del difensore, ha già emesso provvedimenti all’interno dei quali sono stati espressi valutazioni di merito sull’appartenenza o vicinanza di alcuni imputati alle cosche di ‘ndrangheta della città.

L’avvocato Morace ha invitato il presidente Pastore ad astenersi dal proseguire il processo. Il giudice, valutato che, a suo avviso, non sussistono ragioni per aderire alla richiesta di astensione, girerà ora la questione al presidente del Tribunale perché decida sul da farsi. Il processo, in attesa della decisione sulla ricusazione, è stato rinviato al prossimo 18 maggio.

Intanto, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha concesso gli arresti domiciliari al dirigente del Comune reggino Marcello Cammera arrestato nell'inchiesta "Reghion" poi confluita in "Gotha". Il provvedimento del Riesame che confermava la custodia cautelare in carcere era stato annullato dalla Corte di Cassazione che aveva disposto un nuovo giudizio all'esito del quale Cammera ha lasciato il carcere per essere ristretto nella propria abitazione.

Consolato Minniti