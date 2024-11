La violenta grandinata ha colpito l’autostrada del Mediterraneo, ex A3 provocando un brutto incidente. A causa dell’impatto alcune persone sono rimaste ferite

Pioggia e grandine in questo inizio di primavera. Nel primo pomeriggio una violenta grandinata s’è abbattuta sul reggino tirrenico, provocando problemi alla circolazione, soprattutto nel tratto di strada tra Bagnara e Palmi, sulla Costa Viola.

La grandine ha colpito l’autostrada del Mediterraneo, ex A3, provocando un brutto incidente. Nove auto e un mezzo pesante coinvolti nel maxi-tamponamento causato dalla presenza di ghiaccio sull’asfalto. Per via dell’impatto alcune persone sono rimaste ferite, tra cui tre finanzieri del nucleo regionale Calabria.

Per il traffico leggero è attualmente consigliata l’uscita allo svincolo di Bagnara dove, attraverso viabilità locale, è possibile riprendere l’Autostrada dallo svincolo di Palmi. Sul posto intervenuti i Vigili del fuoco di Villa San Giovanni.