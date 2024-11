Due milioni di euro con un biglietto del gratta e vinci. La dea bendata ha baciato la città del Pollino in maniera esagerata. Un fortunato giocatore, la cui identità è rimasta per ora avvolta nell'anonimato, ha portato a casa una vincita straordinaria presso la Tabaccheria del corso, in pieno centro a Castrovillari, gestita dai titolari Giuseppe Zuccarelli e Giuseppe Monteleone.

Con un gratta e vinci della serie "Maxi miliardario" il giocatore ha speso venti euro e grattando i numeri della serie di gioco si è visto premiare dal numero 23 con un corrispettivo di due milioni di euro. Una somma da capogiro che fa registrare in città la più alta vincita mai ottenuta in una ricevitoria abilitata.

La piccola tabaccheria di Corso Garibaldi non è nuova a vincite sensazionali, ma mai di questa entità. Ora è caccia al fortunato che i titolari dicono di non avere idea di chi possa essere. Il biglietto vincente è stato acquistato la scorsa settimana ma solo oggi la Lottomatica ha dato l'ufficialità della vincita milionaria. «Siamo contentissimi per questa vincita - hanno ammesso i due titolari giovanissimi - non conosciamo però la persona super fortunata ma sinceramente ci piacerebbe sapere chi è e cosa farà con quella somma, speriamo sinceramente che si ricordi di noi».

In città la vincita più alta si registrò una decina di anni fa con un premio vincente di 1 milioni di euro. Ma mai nessuno aveva totalizzato risultato così importante. Ancora increduli i titolari della Tabaccheria n°2 della città che gioiscono per il vincitore ancor più perché questo risultato è stato raggiunto in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo in questo tempo di pandemia.