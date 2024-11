VIDEO | Speranza e fame di legalità serpeggiavano tra i cittadini che sono scesi in piazza per sostenere il procuratore di Catanzaro e tutti i magistrati

È una Calabria bella, pulita, onesta, quella che si è mostrata ieri in piazza Matteotti a Catanzaro per la manifestazione “Tutti uniti con Gratteri”. Cittadini onesti che dalla Campania alla Sicilia hanno deciso di esserci per dare una risposta corale alla 'ndrangheta e offrire la loro testimonianza di coraggio, fiducia, speranza. Ecco le voci di chi c'era