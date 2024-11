Il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri è stato ospite al Teatro dell’opera del Casinò di Sanremo per presentare il libro ‘Le male lingue’

“La ‘ndrangheta è l’unica mafia al mondo presente in tutti i continenti. Ormai ci sono ‘locali’ della ‘ndrangheta cloni a quelli della provincia di Reggio Calabria in Canada, Australia, Sudamerica e così via. Un fatto ormai storicizzato e dimostrato anche dal punto di vista giudiziario“. Lo ha dichiarato il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, ospite presso il Teatro dell’opera del Casinò di Sanremo, per presentare il libro “Le male lingue” nell’ambito del Festival della Legalità.



“Finalmente – ha aggiunto Gratteri – gli addetti ai lavori hanno preso conoscenza che le ‘ndrine e la ‘ndrangheta non sono apparizioni sporadiche. In Lombardia esistono da quarant’anni, cosi’ come in Piemonte; in Liguria da almeno trent’anni e in Emilia Romagna da venticinque anni. Anche in questo caso caso possiamo parlare di veri e propri cloni a quelli della provincia di Reggio Calabria“. Sul fatto che ogni giorno vengono compiute importanti operazioni contro la ‘ndrangheta, con arresti e sequestri, Gratteri avverte: “Malgrado queste importanti operazioni stiamo solo pareggiando la partita. Per poter arrivare al giro di boa, bisogna avere il coraggio, la volontà e libertà di investire nella scuola e nell’istruzione”.



Su libro ha precisato: “Queste male lingue vanno studiate per capire la pancia e la testa delle mafie. Bisogna capire il loro linguaggio e noi abbiamo realizzato l’esegesi di oltre trenta codici sequestrati dalla fine del ’900 ad oggi ed abbiamo visto come la fascinosità e il mistero della ‘ndrangheta vengono traslati in questi scritti, per tenere legati tutti gli affiliati“.