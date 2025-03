Grave incidente stradale questa mattina all’ingresso di Vibo Marina. Due i mezzi coinvolti, un’auto e un furgone, che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente.

Due le persone rimaste ferite che sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco che prontamente sono accorsi sul posto. Uno è stato trasportato in ospedale, per l’altro necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento a Catanzaro. Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.