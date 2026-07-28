Impatto frontale tra le due vetture, una donna è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata liberata grazie all’intervento dei vigili del fuoco. In corso di accertamento la dinamica, forti rallentamenti al traffico

Brutto incidente stradale nella tarda mattinata di oggi alle porte di Vibo Valentia. Il violento impatto si è verificato lungo la strada provinciale 17, nei pressi del campo di aviazione. Sono coinvolte due automobili.

Si tratta di una Citroën C3 e una Peugeot 406 Sw che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente lungo un tratto rettilineo della carreggiata. Il bilancio è di tre persone ferite tra cui un bambino che, in via precauzionale, è stato trasferito all'ospedale di Catanzaro per ulteriori accertamenti. Un secondo minore, che si trovava a bordo di uno dei veicoli coinvolti, è rimasto invece illeso.

Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Citroën tra cui una donna rimasta incastrata tra le lamiere. Per consentirne l'estrazione è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno tagliato parte dell'abitacolo utilizzando una smerigliatrice. Una volta liberata la donna è stata immobilizzata su una barella spinale e affidata alle cure del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e due ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti e disposto il trasferimento degli occupanti della Citroën C3 all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, mentre il bambino è stato successivamente accompagnato, in via precauzionale, al nosocomio di Catanzaro. Illeso, invece, il conducente della Peugeot 406 Sw, che non avrebbe riportato conseguenze nell'impatto.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. La circolazione lungo la Provinciale 17 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell'area e la rimozione dei mezzi incidentati.