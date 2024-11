È di quattro feriti, di cui due gravi, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa notte a Pernocari di Rombiolo, in contrada Croce di Pietra. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto di grossa cilindrata con a bordo quattro ragazzi è andata a sbattere contro un albero nei pressi della strada provinciale per Nicotera. Ad avere la peggio il conducente, E.N. (25 anni del posto) e un altro 20enne. Il primo è stato trasportato d'urgenza, con l'elisoccorso, all'ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Le sue condizioni vengono definite disperate, mentre il secondo è ricoverato in rianimazione al presidio ospedaliero di Vibo Valentia. Solo traumi irrilevanti e contusioni varie per gli altri due ragazzi.