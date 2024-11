Il sinistro sulla statale 18 tra i territori di San Lucido e Falconara Albanese. Una persona trasferita in ospedale in elisoccorso

Due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale verificatosi lungo la statale 18 tra i territori di San Lucido e Falconara Albanese. Secondo quanto si è appreso la carambola avrebbe coinvolto due veicoli che si sono scontrati frontalmente. Uno dei due feriti, le cui condizioni sono apparse più gravi, è stato condotto all'ospedale Annunziata di Cosenza con l'ausilio dell'elisoccorso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre i sanitari del 118, sono giunti i carabinieri della compagnia di Paola e il personale Anas per il ripristino della carreggiata. Notevoli i disagi per la circolazione, rimasta a lungo bloccata.