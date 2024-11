Grave incidente nel tardo pomeriggio al bivio di Marina di Satriano sulla SS 106 nei pressi di Soverato (Catanzaro). Un anziano di nazionalità italiana è stato investito dal furgone di una ditta mentre procedeva in sella alla sua bicicletta. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi tanto che è stato allertato un mezzo dell'elisoccorso per il trasporto urgente in ospedale. La due ruote, in seguito all'impatto, si è accartocciata.