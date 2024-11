Gravissimo incidente stradale pochi minuti fa sulla ss 18 all'altezza di Belvedere Marittimo. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e una moto. Il centauro, dopo aver impattato contro l'autovettura, ha finito la sua corsa contro il parabrezza di un'auto parcheggiata poco distante. Per lui si è reso necessario il trasporto all'ospedale di Cosenza, ma nonostante le molteplici contusioni, non sembrerebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori, ci sono anche le forze dell'ordine. Il traffico risulta bloccato da quasi un'ora per consentire i rilievi del caso.