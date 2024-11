C'è anche una bambina di 10 anni tra le persone coinvolte in uno spaventoso schianto verificatosi nella tarda mattinata nella galleria della Crocetta, lungo la Statale 107, nel tratta compreso tra Paola e Cosenza. La piccola è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale dell'Annunziata, mentre il padre della piccola è morto nell'impatto. SI tratta di un 48enne di Rende.

I due, padre e figlia, viaggiavano a bordo di Alfa 147 diretta verso Paola e, per causa in corso di accertamento, all'imbocco di una curva ha colpito frontalmente una Jeep Cherokee che procedeva in senso opposto. Una terza vettura, una Stilo station vagon, ha poi tamponato gli alrti due veicoli. Nello scontro il guidatore della 147 ha riportato un politrauma con sospette fratture di entrambi gli arti inferiori. Feriti anche i conducenti degli altri due veicoli.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale e il personale ssnitario del 118 e i vigili del fuoco per liberare le persone avvolte tra le lamiere. Noetvoli disagi nella circolazione rimasta per ore bloccata.