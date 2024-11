Fatale un improvviso malore nella sua abitazione crotonese, in Piazza Pitagora. Sin da giovane aveva assunto la guida dell'emittente, fondata alla fine degli anni '70 dal padre Elio.

"L'intero Gruppo Editoriale La C – Gruppo Pubbliemme, il Suo Editore Domenico Maduli, si stringono con affetto attorno la famiglia Riga per la perdita dello stimato Gianfranco, Editore dell'emittente televisiva Video Calabria. Validissimo editore televisivo, imprenditore stimato, Uomo dalle indubbie qualità morali, Gianfranco Riga ha rappresentato al meglio la nostra regione e le sue eccellenze in Italia offrendo sempre più lustro alla nostra terra. Fiero sostenitore della nostra storia, delle nostre origini, Gianfranco Riga ha sempre messo a disposizione di tutto il nostro comparto la sua preparazione ed il suo sostegno, offrendo sempre la più grande disponibilità nel condividere un percorso di crescita. Con Gianfranco Riga si spegne il più grande baluardo del nostro settore sicuramente. Lasciamo un messaggio di speranza verso i suoi cari a cui va tutto il mio affetto e di tutta la mia squadra, sicuri che splenderà sempre più l'orgoglio per tutti noi di aver conosciuto, sostenuto ed amato sempre Gianfranco".

Tutti gli approfondimenti nel tg di LaC news 24 (Canale 19), o in diretta streaming su www.lactv.it alle 14.15 e alle 20.00