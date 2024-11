Esprime la sua soddisfazione per la liberazione delle due ragazze rapite in Siria il presidente della Regione Mario Oliverio

“Finalmente è finito un incubo che ha tenuto gli italiani e il mondo intero per diversi giorni con il fiato sospeso – ha dichiarato Oliverio – sono davvero contento che questa vicenda si sia conclusa positivamente. Ad entrambe auguro un futuro radioso e sereno. Un particolare messaggio di solidarietà e vicinanza voglio inviarlo, da calabrese, ai genitori di Vanessa Marzullo, il cui papà è cosentino. Appena sarà possibile, se a loro farà piacere, li incontrerò in Calabria per conoscerli ed abbracciarli”.