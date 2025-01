Per fortuna la pianta è franata in un momento nel quale non vi erano veicoli in transito. Sul posto i vigili del fuoco per procedere alla rimozione

Disagi alla circolazione lungo la Statale 18 per la caduta sull'asfalto di un grosso albero nei pressi dell'abitato di Longobardi. Per fortuna la pianta è franata in un momento nel quale non vi erano veicoli in transito. Sul posto i vigili del fuoco per procedere alla rimozione.

Intanto nella vicina San Lucido si registrano allagamenti nella zona del lungomare in conseguenza dello straripamento dei corsi d'acqua che attraversano il paese.