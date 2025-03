Proseguono i disagi nel Vibonese a causa del maltempo e della pioggia che, copiosa, ha interessato nelle scorse ore il territorio. Un grosso masso si è staccato dal costone che sovrasta la strada provinciale che collega Maierato a Pizzo, finendo sulla carreggiata. L'arteria è stata chiusa al traffico in via prudenziale, domattina i tecnici della Provincia eseguiranno un sopralluogo e solo dopo si deciderà cosa fare.

Per fortuna al momento del crollo non passavano auto e non si sono registrati danni a veicoli o persone. Per fortuna, perché negli ultimi giorni il traffico su questa strada è aumentato rappresentando essa stessa un'alternativa alla statale 18 chiusa mercoledì nei pressi del bivio per Longobardi proprio in seguito alla caduta di massi e detriti dopo le forti piogge. Una chiusura - quella della statale 18 - che durerà almeno 15 giorni, con un intervento in programma da 500mila euro per poter procedere alla riapertura. Continua a leggere su Il Vibonese