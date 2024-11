È questa la dinamica ricostruita dai carabinieri di quanto avvenuto nella mattinata di ieri. Prognosi riservata per entrambi i feriti

Via Pietro Nenni, nella frazione marina di Guadavalle, è diventata teatro, nella giornata di Pasquetta, di una sparatoria per futili motivi.

Un muratore di 60 anni, Domenico Perronace, avrebbe infatti colpito al torace e a una scapola il suo vicino di casa, l'architetto Giuseppe Tedesco, 62enne, già sindaco del comune del catanzarese nel 2012, a colpi di fucile dal suo balcone poiché infastidito dal fumo del barbecue che il professionista stava preparando per trascorrere la giornata di festa nel suo giardino. Subito dopo il muratore avrebbe tentato di togliersi la vita colpendosi al petto con un revolver.

Per Tedesco è stato necessario il trasferimento in elisoccorso al nosocomio catanzarese. Entrambi sono attualmente ricoverati all'ospedale Pugliese, Perronace in chirurgia toracica, Tedesco in rianimazione. Quest'ultimo ieri è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico durato diverse ore per estrarre i pallettoni.

Al momento per il presunto sparatore, in arresto per tentato omicidio, i Carabinieri del reparto operativo provinciale e del nucleo investigativo di Soverato hanno disposto il piantone in ospedale. L'udienza di convalida del fermo è fissata per domani.