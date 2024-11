Guasto Vodafone causa disservizi alle utenze telefoniche e di posta elettronica del Comune di Cosenza. L'Amministrazione comunale rende noto che, a causa di un guasto sulla linea Vodafone, si stanno verificando dei disservizi originati dal blocco temporaneo sia delle utenze telefoniche Voip, sia della posta elettronica del Comune. Il blocco – si fa rilevare - riguarda sia gli indirizzi degli uffici di Palazzo dei Bruzi che quelli all'esterno della sede municipale, compresi i numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica della Polizia Municipale. Allo stato, non si è in grado di fornire una tempistica certa sulla cessazione dei disservizi.

Sono state effettuate – riferisce una nota del Comune - le doverose segnalazioni e si è in attesa che venga portato a termine l'intervento tecnico richiesto. L'Amministrazione comunale si scusa con i cittadini e con l'utenza. La funzionalità dei servizi sarà ripristinata al termine dei lavori di riparazione del guasto. Il Comando della Polizia Municipale rende noto un numero telefonico mobile al quale chiamare solo in casi di effettiva necessità e per esigenze non procrastinabili: 3483904832.