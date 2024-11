Dovrebbero durare solo poche ore i disagi causati da un improvviso guasto sulla condotta idrica a Catanzaro, all’altezza di via Pugliese, che ha portato alla chiusura del serbatoio Santacroce-Madonna dei cieli e causato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile nella zona compresa fra via Luigi Rossi e via Indipendenza.

A risentirne maggiormente sono state le utenze dei rioni Stadio e San Leonardo oltre all’area di via De Riso.

Già avviati gli interventi di ripristino.