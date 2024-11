Disavventura per un centinaio di passeggeri del Frecciargento Sibari-Bolzano fermi alla stazione di Scalea per un guasto al convoglio. All’ingresso del treno nello scalo tirrenico alcuni raccontano di aver sentito un forte rumore determinando paura tra i presenti.

Il treno si è poi fermato, attorno alle 7.55, e il personale addetto ha proceduto alle verifiche del caso. Secondo quanto accertato, il problema è stato riscontrato nel pantografo, il dispositivo che trae energia elettrica dalla linea di contatto.

Così come riporta il sito di Trenitalia, i passeggeri sono stati fatti ripartire alle 9.09 con un altro frecciargento proveniente da Reggio Calabria e in arrivo a Salerno alle ore 10.48, a Roma Termini alle ore 13, a Roma Tiburtina alle ore 13.17, a Firenza Santa Maria Novella alle ore 14.46 e a Bologna Centrale alle ore 15:33 dove trovano proseguimento con il treno EC 80 in partenza da Bologna Centrale alle ore 15.50 e in arrivo a Verona Porta Nuova alle ore 16:45, a Rovereto alle ore 17:41, a Trento alle ore 17:57 e a Bolzano alle ore 18:31.