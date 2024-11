Tanti convogli in ritardo fino a quattro ore o cancellati a causa di un guasto sulle linea all'altezza di Piacenza e dei lavori di ammodernamento tecnologico tra la Lombardia e l'Emilia Romagna

A causa di un guasto che si è registrato questa mattina sulla linea alta velocità Milano-Bologna, molti convogli ad alta velocità stanno facendo registrare notevoli ritardi o cancellazioni.

La circolazione ferroviaria è comunque in ripresa dopo l'intervento dei tecnici per un guasto nei pressi di Piacenza che ha comportato la cancellazione di alcuni treni e ritardi fino a quasi quattro ore sulla linea. A comunicarlo è Fs.

Dalle 9.10, spiega quindi Trenitalia, la circolazione è «in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 90 minuti» mentre «i treni Alta Velocità coinvolti nella precedente anormalità hanno registrato limitazioni di percorso, cancellazioni e maggiori tempi di percorrenza fino a 230 minuti».

Verso le 6.50, spiegava Trenitalia in una nota, il forte rallentamento della circolazione con treni ad Alta Velocità soggetti a un maggior tempo di percorrenza «fino a 120 minuti». La causa, spiegava quindi Fs, era da ricercarsi nel prolungamento dei «lavori di ammodernamento tecnologico alla linea AV Milano – Bologna».

Tra i tantissimi treni in forte ritardo c’è anche il Frecciarossa Torino-Reggio Calabria. L'arrivo è previsto alle 19.03 ma si viaggia con quasi 90 minuti di ritardo.