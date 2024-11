Il messaggio di solidarietà del candidato sindaco di Cosenza Carlo Guccione: ‘Episodi come quello accaduto a Davi rappresentano la parte peggiore della nostra regione’

Carlo Guccione, candidato a sindaco di Cosenza: «Esprimo la mia personale solidarietà al giornalista Klausi Davi per l’aggressione subita a Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia, durante le riprese del programma “Gli Intoccabili”. Episodi come quello accaduto a Davi rappresentano la parte peggiore della nostra regione. Sono vicino al giornalista, alla sua troupe e allo staff di LaC tv».