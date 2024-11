La guerra in Ucraina non conosce tregua. Il conflitto imperversa, mettendo sempre più a dura prova la capitale Kiev e l’intero paese. A 236 giorni dall’inizio del conflitto, la redazione de LaCapitale ha incontrato Oles Horodetskyy, presidente Associazione cristiana ucraini in Italia, e Nataliya Kudryk giornalista di Radio Liberty, per comprendere come la comunità ucraina in Italia stia vivendo questi mesi drammatici.

«La situazione con le centrali nucleari è veramente pericolosa - ha sottolineato Horodetskyy - Putin semina il panico in Ucraina e Occidente, ma d’altra parte ruba quest’impianto alla nazione. Ogni quinta lampadina prende energia dalle centrali. Per me l’ipotetico uso della bomba atomica dei russi è un bluff, ricordiamoci che sono stati appena inviati nel nostro territorio altri 100mila soldati russi».

Kudryk, invece, ha rimarcato la necessità che «l’Ucraina sia protetta. Servono garanzie da parte dell’Occidente, diverse da quelle del trattato di Budapest del 1994. Non sappiamo come usciremo da questa guerra, la soluzione è l’ingresso dell’Ucraina nella Nato».

Lo Speciale “Fratelli d’Ucraina” a cura di Matteo Occhiuto andrà in onda questa sera alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.