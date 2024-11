Sottoposto a controllo etilometrico è risultato in stato di ebbrezza alcolica ed è stato deferito alla Procura. Patente ritirata per essere sospesa

Lo hanno beccato ubriaco alla guida di un camion mentre viaggiava sull'autostrada. Gli agenti della sezione polizia stradale di Vibo Valentia, diretta dal vice questore aggiunto Antonio De Tommaso, hanno proceduto al controllo di un autoarticolato proveniente dal centro Italia e diretto in Sicilia.

Sottoposto a controllo etilometrico, il conducente, di 48 anni, è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1 gr/litro, quindi normativamente in stato di ebbrezza alcolica, per cui la patente di guida è stata ritirata per essere sospesa e il conducente stesso denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà ed il camion affidato ad altro conducente.