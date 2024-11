E' accaduto a Melicucco (RC), un uomo, Domenico Napoli, è stato arrestato per tentato omicidio premeditato. Voleva uccidere la madre per questioni ereditarie

Ha ingaggiato un algerino per fare uccidere la madre per questioni ereditarie fornendo anche il cavo da usare per strangolare la donna. Il progetto, però, è fallito. La donna si è salvata grazie all’intervento di alcuni parenti ed il figlio, Domenico Napoli, 39 anni, di Melicucco, è stato arrestato per tentato omicidio premeditato dagli agenti del Commissariato della polizia di Polistena che hanno anche notificato in carcere un’ordinanza a Yazid Zegouba (54).