Tutto accade in pochi minuti. Protagonista della disavventura una ragazza, studentessa del liceo linguistico di Lamezia Terme. La notizia riportata stamani sull'edizione de Il Quotidiano del Sud. Si trova a scuola quando avverte un malore, perde i sensi e sviene. La docente provvede tempestivamente a chiamare il 118 che risponde di non avere ambulanze disponibili in quel momento. Sono attimi di panico. Non c'è tempo da perdere. Così si decide di inviare l'elisoccorso che giunge sul posto e presta le prime cure alla giovane che pian piano si riprende. Intanto arriva finalmente l'ambulanza e la studentessa viene condotta in ospedale per gli accertamenti del caso.