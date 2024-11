La commovente testimonianza dell’imprenditore Pino Turano che racconta l’impatto devastante sulla sua vita e sulla sua azienda di una verifica fiscale rivelatasi poi immotivata

Dietro la rinascita della Onze, testimoniata anche dall’apertura di un nuovo punto vendita nel centro di Cosenza, c’è la tenacia di un uomo, Pino Turano, investito da un ciclone giudiziario che lo ha condotto sull’orlo del fallimento. Il sequestro preventivo ordinato in seguito a una verifica fiscale ha ridotto in macerie un’azienda divenuta in breve tempo fiore all’occhiello del tessuto economico calabrese.

La ditta di abbigliamento sportivo, con sede a San Marco Argentano, aveva conquistato i mercati internazionali, arrivando a vestire anche squadre di calcio di serie A. Fino alla contestazione di un’evasione da oltre sette milioni di euro, rivelatasi infondata al termine di un tormentato processo, chiuso con una piena assoluzione.

