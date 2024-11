La Guardia di finanza di Cosenza ha sequestrato articoli pericolosi in alcune attività gestite da soggetti di nazionalità cinese

La guardia di finanza di Cosenza, nell'ambito di interventi finalizzati a prevenire la commercializzazione di prodotti nocivi o pericolosi per la salute, proprio in occasione della festività di Halloween, ha sequestrato circa 1,5 milioni di articoli, destinati alla vendita, carenti dei contenuti informativi minimi per il consumatore o contraffatti. Gli interventi delle fiamme gialle hanno fatto luce su attività, gestite da soggetti di nazionalità cinese, esercenti il commercio al dettaglio di articoli di vario genere, provenienti dall'area asiatica. Nel corso degli interventi i finanzieri cosentini hanno scoperto migliaia di accessori, che non rispettavano le prescrizioni previste dalla legge, da utilizzare per i travestimenti di Halloween, quali maschere, dentature, cappellini a tema e tatuaggi temporanei, oltre a una serie di altri prodotti, di decorazione ed elettrici, destinati soprattutto ai consumatori più giovani.