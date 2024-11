Un uomo di 43 anni di Cosenza, con precedenti, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Cosenza Nord, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo condotto insieme ai militari della compagnia di Cosenza, è stato trovato in possesso di 190 grammi di cocaina e di tre chili e trecento grammi di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno.

La droga rinvenuta durante una perquisizione

L’hashish e parte della cocaina sono stati rinvenuti in un borsone nascosto nella soffitta dell’abitazione del pregiudicato, durante una perquisizione domiciliare. La rimanente parte di cocaina, pari a circa 80 grammi, era contenuta in una busta di cellophane termosaldata, contenuta nella tasca di un pantalone dell’arrestato, appoggiato su una sedia. Tutta la droga è stata sequestrata e l’uomo è stato condotto in carcere.