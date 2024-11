Un giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante una perquisizione le forze dell'ordine hanno trovato negli slip tre dosi di hashish pronte per la vendita

Nella serata di ieri, una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Tropea, ha perlustrato il centro cittadino, ed notato un giovane che, approfittando dell’oscurità, cercava di non farsi notare, lo hanno perquisito ritrovandogli negli slip tre dosi di hashish pronte per la vendita, oltre a 120 euro in banconote di vario taglio. Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso poi di rinvenire un bilancino di precisione.

Accompagnato presso il Comando di via Campo Inferiore per degli approfondimenti, il giovane di 23 anni, Y.M. disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine proprio per precedenti specifici è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e poi sottoposto ai domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia.