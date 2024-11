Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato 25 panetti da 100 grammi l'uno di stupefacente avvolti in cinque involucri di cellophane

Un uomo di 42 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Cosenza dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio. È accaduto intorno alle 20.30 di ieri quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia cittadina hanno visto, in prossimità del Ponte Mancini, una moto senza targa che si faceva peraltro notare per l'assordante rumore proveniente dalla marmitta condotta da un uomo a loro noto. Nel corso di perquisizione, i carabinieri hanno trovato 25 panetti da 100 grammi l'uno di hashish avvolti in cinque involucri di cellophane ben nascosti all'interno di uno zainetto che l'uomo portava sulle spalle. Il "fumo" sequestrato, se immesso sul mercato per lo spaccio, avrebbe fruttato circa 1500 dosi per un guadagno di oltre 30 mila euro circa.