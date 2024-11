Lo ha dichiarato durante un interrogatorio Amerigo Castiglione, consigliere comunale di Rende dal 1999 al 2013 e candidato a sindaco del centrodestra nel 2011

"Io stesso vedevo Adolfo D'Ambrosio che faceva campagna elettorale e richiedeva il voto in favore di Sandro Principe e delle coalizioni delle quali Principe era esponente apicale". Lo ha dichiarato Amerigo Castigline, consigliere comunale di Rende dal 1999 al 2013 e candidato sindaco del centrodestra nel 2011, durante un interrogatorio reso al pm Pierpaolo Bruni. Castiglione ha inoltre riferito al pm che Mirabelli, uno dei politici coinvolti nell'inchiesta, durante al campagna elettorale del 2001 gli riferì "di aver parlato con D'Ambrosio e quest'ultimo gli aveva promesso un sostegno elettorale quale capo lista della coalizione che avrebbe appoggiato Mirabelli e la sua lista. Non ricordo se Mirabelli mi disse che D'Ambrosio avrebbe appoggiato anche me come candidato sindaco". castiglione ha inoltre dichiarato di aver visto, più volte, i dipendrenti delle cooperative finanziate dal comune affiggere manifesti "in via esclusiva per Principe e per le coalizioni di cui era leader". "In moltissime occasioni - ha spiegato - noi dell'opposizione abbiamo chiesto l'elenco dei nominativi dei dipendenti della cooperativa Rende 2000, ma la maggioranza ci ha sempre negato l'accesso a tale informazione".