La 56enne aveva accusato un malore prima dell'imbarco ma aveva deciso di non sottoporsi a controllo medico. Vani i tentativi di rianimazione

Un’assistente di volo, Gabriella Cario, è morta a causa di un improvviso malore mentre si trovava su un aereo in partenza da Reggio Calabria e diretto a Roma. La 56enne, originaria di Sabaudia, lavorava come hostess della compagnia Ita e, dalle prime ricostruzioni, aveva accusato un malessere già prima dell’imbarco, ma aveva deciso di non sottoporsi a controllo medico. Le sue condizioni di salute, tuttavia, sono peggiorate velocemente e l’assistente, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta sotto gli occhi scioccati dei passeggeri.