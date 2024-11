I 120 medici cubani giunti questa notte all'Università della Calabria e già impegnati da questa mattina nel corso intensivo di lingua italiana potrebbero prendere servizio negli ospedali delle cinque province già entro Ferragosto. È questa la novità appresa in mattinata all'avvio delle lezioni ospitate nelle aule della Scuola superiore di pubblica amministrazione che ha sede nel campus dell'Unical. Il corso intensivo, infatti, articolato in 64 ore, sarà erogato continuativamente anche nelle giornate di domani, sabato 5 agosto, e domenica 6 agosto, fino a venerdì prossimo 11 agosto, quando gli specialisti sosterranno la prova conclusiva

Come già accaduto con la prima brigata arrivata in Calabria a dicembre 2022, anche questo gruppo, a partire dalla conclusione del corso, sarà abilitato a prendere servizio. Il corso intensivo, come è noto, viene garantito dal centro linguistico dell'ateneo, presieduto da Anna Maria De Bartolo. Poco dopo l'inizio della prima lezione, Arcavacata, insieme al magnifico rettore, Nicola Leone, è giunto per un saluto istituzionale il presidente della Regione Roberto Occhiuto, il quale oltre a ringraziare i medici e il capo delegazione Perez Ulloa, ha sottolineato come già il supporto della prima brigata cubana assegnata negli ospedali del Reggino, sia stato prezioso per garantire all'utenza servizi sanitari più puntuali ed efficienti.

Il rettore inoltre ha ricordato che in questa fase l'università è chiusa, però ha volentieri messo a disposizione alloggi, aule, punti di ristoro per sostenere una iniziativa utile a tutti i calabresi. Nel video allegato, vi proponiamo appunto il saluto del governatore e del rettore ai 120 camici bianchi.