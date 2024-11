Una redazione snella, con due soli giornalisti nella “stanza dei bottoni”, e una lunga lista di collaboratori che si arricchisce giorno dopo giorno. «Ci arrivano proposte di collaborazione anche da commentatori importanti».

A dirlo, con una punta di orgoglio, è Francesco Pellegrini, cosentino di nascita, emigrato a Roma all’età di 7 anni («senza motivo», dice lui), con la testa ovunque e il cuore da sempre qui in Calabria. A Cosenza, per la precisione, dove finalmente è tornato e dove ha fondato e dirige il giornale web I Calabresi, iniziativa editoriale della Fondazione Giuliani che, per quanto da lui ideata e voluta, lo ha paradossalmente spiazzato: «Tutto pensavo alla vecchiaia meno che mettermi a dirigere un giornale che poi è il terzo della mia vita», afferma.

Schietto come pochi, con il coraggio delle proprie idee e la faccia tosta di esprimerle sempre e senza troppi giri di parole, ha trasferito questa forte personalità anche alla testata che dirige dal luglio di quest’anno.



