Il ragazzo è stato fermato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Maida durante un normale servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto un ragazzo di 25 anni con precedenti di polizia.

Giunti presso l’abitazione del giovane di una segnalazione di una lite, i militari, insospettiti dal nervosismo ingiustificato del 25enne e dal forte odore che si sentiva hanno deciso di approfondire i controlli. A seguito di un’approfondita perquisizione personale e dell’abitazione i carabinieri hanno scoperto 3,1 chilogrammi di marijuana in parte suddivisa in buste di plastica termosaldata e in recipienti di vetro.

Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Dopo gli adempimenti di rito il giovane è stato riportato a casa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.