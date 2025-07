VIDEO | La lettera del bambino di 9 anni a Romeo. Il Comune avvia interventi di selezione e abbattimento dopo gli avvistamenti in centro: «Dobbiamo intervenire per tenere il fenomeno sotto controllo»

Cinghiali sempre più presenti nelle città, e anche a Vibo Valentia la situazione inizia a creare preoccupazione. Il Comune ha avviato un piano di contenimento e diffuso indicazioni precise.

La presenza di cinghiali nelle zone urbane di Vibo Valentia è in aumento e, di pari passo, cresce la preoccupazione dei cittadini. Sono sempre di più infatti i video, pubblicati dagli utenti sui vari social, che immortalano lo scorrazzare indisturbato degli animali selvatici in città. Anche in pieno centro. Un’emergenza che ha spinto l’amministrazione comunale vibonese a intervenire attivamente, avviando operazioni di selezione e abbattimento mirate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di fauna selvatica. Tra le tante segnalazioni ne è arrivata una particolare sulla scrivania del sindaco. Si tratta di quella del piccolo Mattia, 9 anni, che, attraverso una lettera chiede di poter tornare a giocare in piazza senza la paura dei cinghiali.

«La situazione – spiega ai nostri microfoni il sindaco Enzo Romeo – è sotto osservazione da tempo. Abbiamo stretto un accordo con i selettori, che hanno già iniziato a lavorare sui costoni: sono quelle zone di pendenza dove i cinghiali trovano rifugio e costruiscono tane per le loro famiglie». Gli animali – spiegano gli operatori – si muovono soprattutto di notte, risalendo verso le aree urbane alla ricerca di cibo. «Abbiamo ritenuto necessario intervenire – precisa Romeo – per tenere il fenomeno sotto controllo, nei limiti delle nostre competenze. I selettori ci assicurano che stanno monitorando costantemente la situazione».

Parallelamente, il Comune ha messo a disposizione dei cittadini una locandina informativa con le indicazioni da seguire in caso di incontro ravvicinato: mantenere la calma, non avvicinarsi, evitare i cuccioli e segnalare tempestivamente la presenza dell'animale alle autorità.