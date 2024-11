La forte pioggia si è infiltrata dal tetto, dove sono in corso lavori di ristrutturazione, compromettendo alcuni locali del primo piano e del piano terra

L’ondata di maltempo che ha investito la provincia reggina non ha risparmiato la Corte d’Appello di Reggio Calabria. Le forti e abbondanti precipitazioni, infatti, hanno causato l’allagamento di alcuni locali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco che hanno accertato come la forte pioggia sia riuscita a infiltrarsi dal tetto considerando che sono in corso dei lavori di ristrutturazione.

Ad essere interessati sono stati gli uffici del primo piano e del piano terra. Nonostante non siano stati registrati danni ingenti, l’acqua ha comunque compromesso alcuni locali rendendo necessario mettere in sicurezza la porzione di struttura interessata dichiarata al momento inagibile.