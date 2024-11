La trasmissione condotta da Pietro Comito tratterà della visita del presidente del Consiglio dei ministri a Mormanno, su uno dei cantieri dell'A3. Segui la puntata in diretta alle 21.15 su LaC canale 19 del digitale terrestre o in diretta streaming su www.lactv.it

"A3 e lavoro, la realtà che Renzi ignora". Questo il tema della puntata de "I fatti in diretta" in onda oggi alle 21.15 su LaC. La trasmissione condotta da Pietro Comito tratterà della visita del presidente del Consiglio dei ministri a Mormanno, su uno dei cantieri dell'A3, i cui lavori saranno terminati - ha promesso - entro il dicembre prossimo. La redazione de "I fatti in diretta" ha prodotto un'inchiesta sulle reali condizioni dell'autostrada da Reggio Calabria a Mormanno, intervistando automobilisti e cittadini. Attraverso una ricostruzione basata su atti giudiziari spiegherà come le cosche della 'ndrangheta abbiano lottizzato cantieri e subappalti lungo l'A3 dei lavori infiniti.

Ospiti in studio Angela Napoli, già vicepresidente e oggi consulente della Commissione parlamentare antimafia, Carlo Macrì, corrispondente del Corriere della Sera, e Luigi Veraldi, segretario generale della Fillea Cgil Calabria. In collegamento esterno da San Giovanni in Fiore l'inviata Cristina Iannuzzi, che assieme al giornalista Emiliano Morrone darà voce, nel giorno della visita calabrese del premier Renzi, della battaglia condotta da duecento lavoratori - tra disoccupati e precari - che sono tornati ad occupare il Municipio di San Giovanni in Fiore bloccando ogni attività.



