Su LaC ‘I Fatti in Diretta’, la trasmissione di approfondimento condotta da Pietro Comito. Tema della puntata odierna: erosione costiera e dissesto idrogeologico

Ritorna oggi su LaC la trasmissione di approfondimento condotta da Pietro Comito 'I Fatti in diretta'. Parleremo di erosione costiera e dissesto idrogeologico. In onda un’interessante intervista al capo della Protezione civile regionale Carlo Tansi, che si soffermerà sul fenomeno dell'erosione e del dissesto idrogeologico e, in particolare, su Vibo Marina.



Ci collegheremo in diretta da Amantea, dove da circa un anno, la comunità è alle prese con le ferite lasciate dal maltempo e dalle mareggiate.



Andranno in onda anche due interessanti reportage: quello di Cristina Iannuzzi a Janò, Catanzaro, dove la comunità da sei anni subisce le conseguenze di un grave fenomeno franoso e di quello di Francesco Creazzo, da Brancaleone, nel Reggino, che ci spiegherà cosa è successo dall'alluvione di Ognissanti a oggi.

Ospiti in studio Paolo Cappadona (Protezione civile regionale), Antonio Cantisani (giornalista), Claudio Cricenti (Codacons), Sergio Rizzo (sindaco di Maierato).

